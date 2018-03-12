حركة طالبان تسيطر على وسط منطقة أفغانية قرب الحدود مع إيران

قال مسؤولون اليوم الاثنين”إن مقاتلين من حركة طالبان سيطروا على وسط منطقة في إقليم فراه غرب أفغانستان على الحدود مع إيران، والذي شهد معارك ضارية بينهم وبين قوات الأمن الحكومية في الشهور القليلة الماضية.”

وقال ناصر مهري المتحدث باسم حاكم الإقليم “إن مجموعة كبيرة من المقاتلين سيطرت على وسط منطقة أنار دره مساء أمس الأحد بعد ساعات من القتال، ولا تزال قوات الشرطة وأجهزة المخابرات مسيطرة على مقراتها”.

وقال قاري يوسف أحمدي المتحدث باسم طالبان “إن مقاتلي الحركة قتلوا 15 شرطيًا، وسيطروا على مركبات عسكرية وكمية كبيرة من الذخائر”.

وجاء ذلك بعد أيام من إعلان مسؤولين محليين وقوع خسائر كبيرة في صفوف القوات الخاصة على يد حركة طالبان في منطقة أخرى في فراه، وهو إقليم فقير ومنعزل تبذل الحكومة جهودًا كبيرة منذ وقت طويل لفرض السيطرة عليه.

وتزايدت الضغوط على إقليم فراه مع تسبب ضربات جوية أمريكية وعمليات للجيش الأفغاني في مقتل عدد كبير من مقاتلي طالبان في إقليم هلمند المجاور، مركز الأفيون في أفغانستان ومهد حركة طالبان.