عقب هجوم “التيفور”.. بوتين غاضب من إسرائيل ومخاوف روسية من تصعيد غربي

ينظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الغارات التي استهدفت مطار “التيفور” التابع لقوات النظام السوري، أمس الاثنين، على أنها مقدمة لعملية عسكرية أكبر ستشنها أمريكا وحلفاؤها الغربيين في سوريا، بحسب ما أفاد موقع “ديبكا” الاستخباراتي العبري.

واعتبر الموقع في تقرير نشره مساء أمس الاثنين أن “التصريحات الروسية التي كشفت أن المقاتلات الإسرائيلية هي التي نفذت الهجوم، تعكس غضب بوتين من تطور الأحداث واحتمال اتخاذه مزيدًا من الخطوات العدائية تجاه إسرائيل”.

ونقل “ديبكا” عن مصادر عسكرية واستخباراتية قولها إنه “من الواضح أن بوتين لديه شكوك بأن إسرائيل هاجمت مطار التيفور الذي تشارك فيه القوات الروسية والسورية نيابة عن الولايات المتحدة من أجل اختبار ردة فعل روسيا تجاه عملية عسكرية غربية أكبر”.

وأضافت المصادر أنه “لهذا السبب كانت ردة فعل روسيا قوية تجاه الهجوم الإسرائيلي بهدف تلافي ضربة أمريكية لسوريا”.

وأشارت إلى أن بوتين “غاضب أيضًا لأن الهجوم الإسرائيلي جاء بعد امتناع تل أبيب عن شن أي عمل عسكري في سوريا لمدة نحو شهرين إثر تهديدات روسية مباشرة بعد الضربات التي نفذها الطيران الإسرائيلي في الـ10 من شباط / فبراير الماضي داخل سوريا والتي تم خلالها إسقاط مقاتلة إسرائيلية من طراز أف-16”.

وتابعت المصادر أن “ما يقلق تل أبيب الآن هو أن بوتين قد يغير موقفه تمامًا تجاه إسرائيل بدعم حرب استنزاف تخطط لها إيران وسوريا وحزب الله ضد إسرائيل”.