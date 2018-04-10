ارتفاع حصيلة قتلى الحرس الثوري الإيراني إلى 7 بقصف مطار “التيفور” السوري

ارتفعت حصيلة قتلى الحرس الثوري الإيراني، جراء الغارات الجوية على مطار “التيفور” العسكري بريف حمص في سوريا، إلى 7 قتلى، وفق ما أفادت به وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية.

وذكرت الوكالة المقربة من الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، أن “7 من الضباط والمقاتلين من قوات الحرس الثوري لقوا مصرعهم في الهجوم”.

ونشرت أسماء القتلى، وهم: “أكبر زوار جنتي من مدينة تبريز، ومهدي لطفي نياسر من مدينة قم، وسيد عمار الموسوي من الأحواز، ومرتضى بصيري بور من بيرجند، ومهدي دهقان من أهالي كاشان وسط إيران، وحامد رضايي من طهران”.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن “جثامين 7 من العسكريين الإيرانيين وصلوا صباح اليوم إلى مطار مهر آباد وسط طهران“، مشيراً إلى أن “مراسم تشييع هؤلاء القتلى سيعلن في وقت لاحق”.

وكانت وكالة أنباء “فارس” قالت في وقت سابق إن “4 مقاتلين إيرانيين بينهم ضابط برتبة عقيد من قوات الحرس الثوري، لقوا مصرعهم نتيجة القصف الذي تعرّض له مطار التيفور في ريف حمص الشرقي”.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، تعرّض المطار أمس الاثنين لقصف من قبل مقاتلتين حربيتين من طراز “F-15” تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي، وذلك بـ 8 صورايخ جو -أرض، حيث شنت الطائرات الحربية غاراتها دون أن تدخل المجال الجوي السوري، وذلك من فوق الأراضي اللبنانية.