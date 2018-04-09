نتنياهو يهدد بـ”إلحاق الأذى” بالفلسطينيين إذا حاولوا مهاجمة إسرائيل

المصدر: ا ف ب

توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين بـ”إلحاق الأذى” بفلسطينيي غزة إذا حاولوا مهاجمة إسرائيل، وذلك بعد تجدد المواجهات عند الحدود بين القطاع والدولة العبرية ما أدى منذ 30 آذار/مارس إلى مقتل 31 فلسطينيًا.

وقال نتنياهو محذرًا في بيان “لدينا قاعدة واضحة وصريحة نكررها باستمرار: إذا حاول أحدهم مهاجمتكم، قوموا وهاجموه. لن نسمح لهم بإيذائنا هنا عند الحدود مع غزة. بل نحن من سيلحق الأذى بهم”.

وأدلى نتنياهو بتصريحاته خلال زيارته مدينة سديروت في جنوب اسرائيل، التي استهدفتها في السابق صواريخ أطلقت من قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس.

وعلى الرغم من التحذيرات الإسرائيلية شارك آلاف الفلسطينيين منذ 30 آذار/مارس، وبخاصة في يومي الجمعة الأخيرين، في تظاهرات قرب السياج الحدودي الذي يفصل إسرائيل عن القطاع. وأدت المواجهات إلى مقتل 31 فلسطينيًا وجرح المئات.

ولم يتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الضربة التي استهدفت مطار التيفور العسكري في سوريا، في وقت اتهمت دمشق وحليفتاها روسيا وإيران إسرائيل بشن الهجوم.