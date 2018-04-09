الجيش الروسي: لم نجد أثرًا لهجوم كيماوي في مدينة دوما السورية

نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن الجيش الروسي قوله، اليوم الإثنين، إنه لم يعثر على أثر لهجوم كيماوي في مدينة دوما السورية.

ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع الروسية قولها: “إن أطباء الجيش الروسي الذين فحصوا مرضى في مستشفى بدوما لم يرصدوا إصابتهم بأعراض تسمم كيماوي”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، أن الخبراء الروس الذين حققوا في دوما لم يعثروا على “أي أثر” لمواد كيميائية، وذلك بعد اتهامات وجهت إلى النظام السوري لتنفيذ هجوم بـ”الغازات السامة” في الغوطة الشرقية، في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي: “خبراؤنا العسكريون توجهوا إلى المكان، ولم يعثروا على أي أثر للكلور أو لأي مادة كيميائية مستخدمة ضد المدنيين”.

وأفادت تقارير بمقتل وإصابة أكثر من 150 شخصًا في دوما السورية، السبت، إثر هجوم بالأسلحة الكيميائية، فيما نفى النظام السوري مسؤوليته عن الهجوم.