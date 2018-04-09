الجيش الروسي: إسرائيل شنّت الضربات على مطار التيفور العسكري في سوريا

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن الجيش الروسي قوله، اليوم الاثنين، إن طائرتين حربيتين إسرائيليتين من طراز إف-15 نفذتا ضربات على مطار التيفور العسكري في محافظة حمص وسط البلاد، أمس الأحد.

ونقلت إنترفاكس عن وزارة الدفاع قولها إن الطائرتين الإسرائيليتين شنتا الضربات بثمانية صواريخ عبر المجال الجوي اللبناني وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت خمسة من الصواريخ الثمانية.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه ليس لديه تعقيب على التصريحات الروسية.

وقال مصدر عسكري سوري، صباح الاثنين، إن إسرائيل شنت الضربة الجوية على مطار التيفور العسكري، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأوضح المصدر العسكري أن العدوان الإسرائيلي على مطار التيفور تم بطائرات من طراز إف-15 أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية.

وقُتل 14 مقاتلًا على الأقل من بينهم إيرانيون في الضربة التي استهدفت، قبيل فجر الاثنين، مطار التيفور العسكري التابع للنظام السوري في محافظة حمص وسط البلاد، حسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأعلن النظام السوري تعرض بعض قواعده الجوية فجر اليوم الاثنين، لاعتداءات صاروخية من قِبل قوات أجنبية.

وبحسب وكالة الأنباء السورية التابعة للنظام، فإنّ قصفًا صاروخيًا استهدف قاعدة “تي 4” الجوية في محافظة حمص في تمام الساعة 04:00 فجرًا بالتوقيت المحلي (01:00 ت.غ).

وأضافت الوكالة أنّ القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الموجودين داخل القاعدة.

كما ادعت مصادر تابعة للنظام السوري، تعرض قاعدة الشعيرات، بالمحافظة نفسها، لقصف صاروخي مماثل.