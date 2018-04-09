موقع عبري يلمح إلى تنفيذ إسرائيل الضربة الجوية على قاعدة “التيفور”

ألمح موقع “ديبكا” الاستخباراتي العبري، اليوم الاثنين، إلى قيام المقاتلات الإسرائيلية بتنفيذ الهجوم الصاروخي على قاعدة التيفور الجوية التابعة للنظام السوري، بهدف تدمير شحنة أسلحة متطورة أرسلتها إيران لحزب الله.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية قولها، إن طهران أرادت استغلال التهديدات الأمريكي لسوريا بعد التقارير حول الهجوم الكيماوي لقوات النظام في دوما، وإرسال تلك الشحنة للحزب في سوريا بهدوء حتى لا تقوم أي طائرات إسرائيلية باعتراضها.

وذكر الموقع:”يبدو أن إيران أرادت استغلال التهديدات الدولية ضد سوريا وإرسال شحنة أسلحة متطورة لحزب الله، معتقدة أن إسرائيل لن تقوم باعتراضها لتلافي أي إرباك في العملية العسكرية الأمريكية المحتملة ضد سوريا.”

وأضاف:”في حال ثبت بالفعل أن إسرائيل نفذت تلك الضربة فإن طهران تكون أخطأت في حساباتها، ومن المؤكد أن تكون الحكومة الإسرائيلية أبلغت البيت الأبيض بعزمها على تدمير شحنة الأسلحة الإيرانية، وحصلت على الضوء الأخضر بتنفيذها.”

وأشار الموقع إلى البيان الذي أصدرته موسكو، وحملت فيه إسرائيل مسؤولية الهجوم، مضيفًا أن ذلك يعني أن روسيا تعتبره “عملًا خطيرًا وهي تدرس كيفية الرد.”

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن الجيش الروسي قوله، اليوم الاثنين، إن طائرتين حربيتين إسرائيليتين من طراز إف-15 نفذتا ضربات على مطار التيفور العسكري في محافظة حمص وسط البلاد، أمس الأحد.

وأوضحت الوكالة نقلًا عن وزارة الدفاع قولها إن الطائرتين الإسرائيليتين شنتا الضربات بثمانية صواريخ عبر المجال الجوي اللبناني، وإن الدفاعات الجوية السورية أسقطت خمسة من الصواريخ.

من جانبه، أعلن النظام السوري تعرض بعض قواعده الجوية فجر اليوم الاثنين، لاعتداءات صاروخية من قِبل قوات أجنبية.