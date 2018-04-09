مقتل 14 مقاتلًا بينهم إيرانيون في الضربة على مطار التيفور بسوريا

المصدر: أ ف ب

قُتل 14 مقاتلًا على الأقل من بينهم إيرانيون في الضربة التي استهدفت، قبيل فجر الاثنين، مطار التيفور العسكري التابع للنظام السوري في محافظة حمص في وسط البلاد، حسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولا تزال الجهة التي استهدفت القاعدة العسكرية المعروفة باسم التياس أيضًا، مجهولة.

وسارعت وزارة الدفاع الأمريكية إلى نفي أن تكون قواتها شنّت ضربات في سوريا، وقال متحدث باسمها: “في الوقت الحالي، لا تنفذ وزارة الدفاع ضربات جوية في سوريا”.

وأعلنت هيئة الأركان الفرنسية أن الجيش الفرنسي لم يشنّ ضربات على مطار التيفور العسكري.

وقال متحدث باسم هئية أركان الجيوش الفرنسية الكولونيل باتريك ستيغر لوكالة فرانس برس: “ليس نحن من شنّ الضربات”.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، أن روسيا وايران وحزب الله لهم وجود في المطار الذي يقع بين مدينتي حمص وتدمر.

وقال عبد الرحمن: “قُتل 14 مقاتلاً على الأقل بعد الضربة على مطار التيفور، ضمنهم مقاتلون إيرانيون”.

وقي الأسابيع الأخيرة، هددت الولايات المتحدة وفرنسا بشنّ ضربات على سوريا في حال حصول هجوم كيميائي.

واتهمت منظمة الخوذ البيضاء، الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة، وجيش الإسلام والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، قوات النظام بشن هجوم بـ”الغازات السامة” السبت على دوما؛ ما أوقع عشرات الضحايا.

وأثارت التقارير حول هذا الهجوم المفترض بـ”الغازات السامة” تنديداً دولياً ودفعت الرئيس الأمريكي إلى توعد دمشق وحلفائها بـ”دفع ثمن باهظ”.

ونفت الحكومة السورية وحليفتاها روسيا وإيران مسؤولية قوات النظام السوري عن أي هجوم كيميائي، في وقت تحاول فيه دمشق استعادة السيطرة على مدينة دوما، آخر معقل للفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب العاصمة السورية.