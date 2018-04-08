بريطانيا تدرس نقل الجاسوس الروسي “سكريبال” إلى أمريكا‎

قالت صحيفة صنداي تايمز إن بريطانيا تبحث منح الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا هوية جديدة وتوطينهما في الولايات المتحدة في محاولة لحمايتهما من محاولات قتل أخرى.

وأضافت أن مسؤولين في جهاز المخابرات البريطاني (إم.آي6) بحثوا مع نظرائهم في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مسألة نقل سكريبال وابنته بعد تعرضهما للتسميم الشهر الماضي في مدينة سالزبري الإنجليزية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله “سيحصلان على هوية جديدة”.

وذكرت الصحيفة أن مصادرها تعتقد أن بريطانيا تريد ضمان سلامة سكريبال وابنته بتوطينهما فيما إحدى دول تحالف “العيون الخمسة” في إشارة إلى شراكة في مجال المخابرات بين خمس دول هي بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مخابراتي مطلع على المفاوضات قوله “المكان الأفضل لإعادة توطينهما هو أمريكا إذ من غير المرجح قتلهما هناك كما تسهل حمايتهما بمنحهما هوية جديدة”.