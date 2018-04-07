بعد المزارعين.. أطباء وممرضون يتظاهرون ضد الفصل التعسفي في إيران (فيديو)

تظاهر عدد من موظفي وزارة الصحة المفصولين أمام مبنى الوزارة بمحافظة خوزستان في إيران السبت، احتجاجًا على قرارات “الفصل التعسفي” التي طالت الكثيرين مؤخرًا، مطالبين في الوقت نفسه بإعادتهم إلى وظائفهم، ومعبّرين عن رفضهم لممارسة قرارات الفصل التعسفي ضد الأطباء والعاملين في المراكز الصحية.

وقالت قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات، إن “تظاهرات سلمية نظمتها اليوم شريحة واسعة من المدراء التنفيذيين في مراكز الصحة بمحافظة خوزستان، بسبب فصلهم من العمل”، مشيرة إلى أن “المحتجين تجمعوا أمام مبنى وزارة الصحة في المحافظة لإعادتهم للعمل”.

وأوضحت وسائل إعلام محلية إيرانية، أن “عمليات الفصل من الوزارة شملت مدن إيذه وباوي والحميدية ومسجد سليمان وسوسنغردو أنديمشك ورام وهورمز والأهواز،إضافة إلى معشور”.

وفي محافظة أصفهان وسط البلاد، تجمع المئات من الفلاحين والمزارعين أمام مبنى المحافظة، للتنديد بما أسموه بـ”سياسة التجاهل الحكومي لأزمة المياه التي تعاني منها المحافظة منذ أشهر”.

وأفادت مصادر في المحافظة بأن “المتظاهرين رددوا شعارات ضد حكومة الرئيس حسن روحاني بسبب شح المياه وجفاف نهر زاينده رود”.

وتعاني إيران من مشكلة الجفاف خاصة بالمناطق الجافة التي تعاني من ضعف معدل الأمطار، وتراجع في مخزون البلاد من المياه المخزنة وراء السدود.

وفي مطلع آذار/مارس الماضي، كشف رئيس مركز “مكافحة الجفاف وإدارة الأزمات” في الأرصاد الجوية الإيرانية شاهرخ فاتح، عن أن “97% من مساحة بلاده تعاني من مشكلة الجفاف”.

وقال فاتح لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، إن “السبيل الوحيد لمواجهة أزمة المياه هو الترشيد في استهلاك المياه”.