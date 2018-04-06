هجوم واسع يعطل مواقع حكومية إيرانية‎

أعلن وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، مساء السبت، عن هجوم الكتروني واسعة النطاق تعرضت له المئات من المواقع الإيرانية بينها مواقع حكومية.

وقال جهرمي إن “الهجوم الالكتروني وعملية القرصنة التي شنت مساء الجمعة على المواقع الإيرانية أدت إلى تعطيل المئات من المواقع من بينها حكومية”، مشيراً إلى أن “المعلومات الأولية تشير إلى أن الهجما نفذت من الولايات المتحدة”.

وأوضح الوزير الإيراني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إن “بعض مراكز البيانات بالبلاد واجهت هجمات إلكترونية متعددة، وساعد الجهات المختصة في البلاد في السيطرة على الهجوم وتعديل شبكاته”، مبيناً أن “95 من المواقع المستهدفة تمت إعادتها للخدمة والعمل”.

وكشفت وكالة أنباء “تابناك” الإيرانية إلى أن “الهجوم تركز على الشركات التي تقدم خدمة الاستضافة للمواقع الالكترونية الحكومية منها، شركة شاتل وصبا نت، ومركز بيانات Afranet”، بالإضافة إلى بعض الشركات المزودة لخدمة الانترنت.