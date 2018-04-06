إيران.. فيديو يوثق الاعتقالات التعسفية في الأحواز

وثقت قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات في إيران، الجمعة، حالات الاعتقال التعسفي التي شنتها القوات الأمنية، في حي كوت عبدالله جنوب غرب مدينة الأحواز ذات الغالبية العربية بسبب الاحتجاجات المستمرة ضد النظام والحكومة.

وأظهر مقطع الفيديو عدداً من القوات الأمنية ترافقها سيارات خاصة وهم يقومون باعتقال عدد من الشبان المتظاهرين بشكل تعسفي.

وعلقت القناة الإيرانية قائلة إن “وحوش السلطة (القوات الأمنية) يقومون بقمع الناس المدافعين عن حقوقهم وأنفسهم ضد قمع النظام لهم في الأحواز العربية”.

وفي سياق متصل، قالت مصادر حقوقية، الجمعة، إن عدد المتظاهرين المعتقلين بالأحواز بلغ 400 شخص بينهم أطفال ونساء.

وقال ناشطون في الأحواز، إنه “في أعقاب استمرار الاعتقالات الواسعة في المدن العربية وخلال الاحتجاجات التي استمرت عشرة أيام للمواطنين العرب، تم اعتقال حوالي 400 شخص أغلبهم من الشباب”.

وأشاروا إلى أنه “خلال اليومين الماضيين تم اعتقال 140 شخصاً فقط في مدينة “كوي علوي”، منهم 15 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 11 و 15 عاماً، ومعظم المعتقلين من الشباب”.

وقالت منظمة الأحواز لحقوق الإنسان، إن “قوات الأمن تقوم ليلاً بمداهمة منازل الناشطين العرب وتعتقل أفراد العائلات وتثير الخوف والفزع بين الناس”، مضيفة إن “هذه المداهمات تنفذ من قبل عناصر المخابرات، عبر إرتداء الملابس الشخصية”.

وتابعت المنظمة إن “المئات من النشطاء العرب الذين اعتقلوا في الأعوام الماضية، اعتقلوا مرة أخرى في بلدتي الملاشية والحميدية، وعين دو، ومناطق مختلفة من كوت عبد الله، وكوي علوي، وعبادان”.