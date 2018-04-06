دعوى قضائية في روسيا لتقييد استخدام تطبيق تليغرام

قالت هيئة الرقابة على الاتصالات في روسيا، اليوم الجمعة، إنها رفعت دعوى قضائية لتقييد استخدام تطبيق تليغرام للرسائل، بعد رفض الشركة تمكين أجهزة الأمن من الوصول للرسائل المشفرة للمستخدمين.

ويصنف تليغرام في المركز التاسع بين أكثر تطبيقات الرسائل شعبية، ويستخدم على نطاق واسع في جمهوريات سوفيتية سابقة وفي الشرق الأوسط. ووصل عدد المستخدمين الفعليين للتطبيق 200 مليون في مارس/ آذار.

ومن ضمن الخدمات المتاحة على التطبيق، يمكن للمستخدمين التواصل برسائل مشفرة لا يمكن لطرف ثالث، حتى الحكومات، قراءتها.

لكن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قال، إنه بحاجة للاطلاع على بعض الرسائل في إطار مهامه بما في ذلك الحماية من الهجمات الإرهابية. ورفضت شركة تليغرام الامتثال لطلبه؛ احترامًا لخصوصية المستخدمين.

وقالت هيئة الرقابة على الاتصالات، إن الدعوى استندت إلى تصريحات جهاز الأمن الاتحادي الروسي بأن تليغرام لا تذعن لالتزاماتها القانونية بصفتها “منظمًا لتشارك المعلومات”.