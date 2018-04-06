روسيا: اتفاق التعاون الأوسع نطاقًا مع “أوبك” قد يكون لأجل غير مسمى‎

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن ترتيبًا ستتعاون بموجبه موسكو مع “أوبك” قد يصبح لأجل غير مسمى، حين ينقضي في نهاية العام الاتفاق الحالي الذي يهدف لكبح إنتاج النفط.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون تتقدمهم روسيا، على كبح الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا حتى نهاية 2018؛ بهدف تقليص مخزونات النفط.

وينتاب القلق العديد من أطراف السوق بشأن ما سيحدث لسوق النفط حين ينتهي أجل الاتفاق.

وقال نوفاك للصحفيين: “قد يكون اتفاقًا لأجل غير مسمى”، في إشارة إلى التعاون المستقبلي مع “أوبك” فور أن ينقضي الاتفاق الحالي.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد قال الشهر الماضي، إن موسكو والرياض تدرسان اتفاقًا لتمديد تحالف قصير الأمد لخفض إنتاج النفط بدأ في يناير/ كانون الثاني 2017، بعد انهيار أسعار الخام.