في رسالة لخامنئي.. ناشطون ينتقدون تدهور الأوضاع في إيران

وجه 300 ناشط معظمهم من المسؤولين والناشطين السابقين في مليشيات البسيج (قوات التعبئة)، رسالة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي ينتقدون فيها الأوضاع التي تمر بها إيران.

وأعرب الناشطون في رسالتهم عن “قلقهم إزاء مستقبل الأوضاع في إيران“، مؤكدين أن “الشعب الإيراني لم يعد يتحمل الأوضاع الحالية في البلاد”.

وأضافوا أن “الفجوة بين الشعب والحكومة وعدم تحقيق المثل العليا للثورة الإسلامية وضع المجتمع في وضع محرج”.

واعتبروا أن “البلاد تحتاج إلى حل جذري وأساسي وفق الدستور من قادة البلاد”.

وتابعوا أنه “على الرغم من بعض التطورات الإيجابية في الـ40 سنة الماضية، فإن العدالة والحرية والديمقراطية وحتى الاستقلال، اليوم في حالة سيئة في بلدنا، وقد أثار التباطؤ في تنمية الاقتصاد الكلي المخاوف لدى الشعب الإيراني”.