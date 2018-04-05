الأمن الإيراني يشن حملة اعتقالات واسعة ضد متظاهري الأحواز

قالت منظمة الأحواز الحقوقية، الخميس، إن السلطات الأمنية اعتقلت 3 شبان من المتظاهرين بعد مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، ضد النظام الإيراني؛ بسبب إهانته للقومية العربية.

وأوضحت المنظمة في بيان صحافي لها أن “الأمن الإيراني شن في وقت متأخر من مساء الأربعاء حملة اعتقالات واسعة النطاق، ضد المحتجين العرب في الأحواز جنوب غرب البلاد”.

ونقلت المنظمة عن ناشطين عرب قولهم: إن “حملة الاعتقالات الواسعة كانت في مدينة عين دو على بعد 5 كيلومترات من الأحواز“.

وأشارت منظمة الأحواز لحقوق الإنسان إلى أن الاحتجاجات شملت أيضًا، بالإضافة إلى الأحواز، “الحميدية، العميدية، عبادان، شيبان، الفلاحية، ومعشهور”.

وقالت مصادر غير رسمية، إنه تم اعتقال العشرات من المتظاهرين خلال اليومين الماضيين، ولم تتضح بعد أعدادهم بالضبط، لكن بعض المصادر قالت إن أكثر من 200 شخص اعتقلوا في الأحواز ومناطق عربية أخرى.

وتشهد الأحواز ومناطق عربية أخرى لليوم التاسع على التوالي احتجاجات ضد الحكومة والنظام؛ بسبب إهانتها للقومية العربية عبر برنامج بثته القناة الثانية الرسمية في عطلة عيد النيروز الأسبوع الماضي.