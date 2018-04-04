شاهد بالفيديو.. الأمن الإيراني يهرب أمام المتظاهرين في الأحواز

نقل ناشطون ومصادر متطابقة بأن عناصر من قوات مكافحة الشغب الإيرانية هربوا أمام حشود غاضبة من المتظاهرين في مدينة الأحواز.

وأفادت قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات الإيرانية، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، بهروب منتسبين لقوات مكافحة الشعب الإيراني أمام غضب المتظاهرين في مدينة الأحواز جنوب البلاد.

وأوضحت القناة في حسابها عبر التلغرام، أن “العشرات من رجال مكافحة الشعب الإيراني الذين كانوا يستقلون دراجات نارية، هربوا من أمام المتظاهرين في منطقة سيد كريم غرب الأحواز العربية والتي يطلق عليها النظام بالفارسية شهر عين دو.

وأظهر مقطع فيديو قيام العشرات من الشبان المتظاهرين بإغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة سيد كريم بالإطارات المشتعلة.

وهتف المتظاهرون بحي الثور وسط الأحواز شعارات من بينها “سلمية … سلمية” و “بالروح بالدم نفيدك يا أحواز” والأحواز عزّ بلادي أم الشهيد تنادي”.

وكان موقع إيراني معارض، أفاد في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن أحد رجال الأمن لقي مصرعه خلال الاحتجاجات التي اندلعت يوم الثلاثاء وسط الأحواز.

وقال ناشطون لموقع “إيران انترنشونال”، “إن المتظاهرين العرب تعرفوا على اثنين من رجال الأمن يرتدون ملابس مدنية كانوا يقومون بالتجسس ويحملون كاميرا لتصوير المتظاهرين”.

ووفقًا للموقع فإن رجل الأمن لقي مصرعه بعدما انهال عليه المتظاهرون العرب بالضرب الشديد، فيما تمكن الآخر من الفرار من قبضة المتظاهرين عندما نزل من سيارته.

وذكر ناشط أحوازي، يوم الأربعاء، لموقع “إرم نيوز”، تزايد عدد المعتقلين من الشبان المتظاهرين، منوهًا إلى أنه “وفق المعلومات التي حصل عليها حتى يوم الثلاثاء فقد تجاوز عدد المعتقلين نحو 206 شخصًا بينهم نساء”.

ودخلت الاحتجاجات يومها التاسع ردًّا على إساءة التلفزيون الحكومي للقومية العربية، الأسبوع الماضي، عبر برنامج تم بثه خلال عطلة عيد النيروز.