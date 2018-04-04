الأمن الإيراني يفرض الحصار على مناطق بالأحواز شهدت احتجاجات (فيديو)

كشف ناشط من القومية العربية بمدينة الأحواز جنوب إيران، اليوم الأربعاء، عن فرض قوات الأمن حصارًا على بعض المناطق التي شهدت في وقت متأخر من الليلة الماضية سلسلة احتجاجات ضد النظام والحكومة، بسبب اضطهادها للقومية العربية.

وقال الناشط الذي اشترط عدم الإفصاح عن هويته خوفًا من الملاحقة من قبل أجهزة النظام في تصريحات خاصة لـ”ارم نيوز”، إن “تعزيزات عسكرية حاشدة من قوات مكافحة الشعب وعناصر من الباسيج (قوات التعبئة) دخلت مدينة الأحواز فجر اليوم”.

وأضاف “أن هذه التعزيزات العسكرية جاء أغلبها من المدن المجاورة للأحواز كمدينتي انديمشك ودزفول ذات الغالبية الفارسية واللورية”، معتبرًا “أن مناطق مثل حي الثورة (كوي علوي) وشارع كيان بارس، وحي نادري، وغيرها من المناطق التي شهدت سلسلة احتجاجات مناهضة للنظام والحكومة الإيرانية، تم تطويقها”.

وأشار المصدر إلى وجود معلومات عن تزايد عدد المعتقلين من الشبان المتظاهرين، منوهًا إلى أنه “وفق المعلومات التي حصل عليها حتى مساء يوم الثلاثاء، تجاوز عدد المعتقلين نحو 206 أشخاص بينهم نساء بسبب المشاركة في الثورة ضد النظام والحكومة الفارسية”.

ودخلت هذه الاحتجاجات يومها الثامن بعد أن انطلقت شرارتها بسبب إساءة التلفزيون الحكومي للقومية العربية، الأسبوع الماضي، عبر برنامج تم بثه خلال عطلة ما يسمى بعيد النيروز.

وهتف المتظاهرون الليلة الماضية بشعارات منها “الثورة بحقهم حزنانة” في إشارة إلى الضحايا الذين سقطوا في طريق نيل الاستقلال بالنسبة للشعب العربي خلال مقاومته للنظام طيلة السنوات الماضية، كما رردوا شعار “رادونا انذل ما انذلينا”.

ويعاني المجتمع الإيراني والأحوازي من تفشي الفقر، وارتفاع معدلات البطالة، إلى أرقام قياسية، وانتشار إدمان المخدرات، وتلوث البيئة ومياه الشرب على نحو يهدد الحياة البشرية.