“بتسيلم” الإسرائيلية تدعو الجنود لرفض أوامر إطلاق النار على متظاهري غزة

دعت منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية اليسارية جنود الجيش الإسرائيلي المتواجدين على الحدود مع قطاع غزة، إلى رفض أوامر إطلاق النار على المتظاهرين العزل في غزة.

وأفادت القناة العبرية الثانية أن منظمة “بتسيلم” أعلنت عن حملة تدعو جنود الجيش الإسرائيلي لرفض أوامر إطلاق النار على المتظاهرين على حدود غزة”.

وقالت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني إنها ستطلق يوم الخميس حملة تحت عنوان “آسف يا سيدي، أنا لا أطلق النار”، تحسبًا لوقوع قتلى وإصابات في مظاهرات الجمعة على حدود القطاع، وأن إطلاق النار على متظاهرين غير مسلحين غير قانوني”.

وأضافت القناة العبرية أن الحملة ستشمل إعلانات في الصحف، والتي ستوضح للجنود أنه يجب عليهم رفض إطلاق النار على المتظاهرين العزل، فيما أوضحت منظمة بتسيلم الإسرائيلية أنها تتخذ هذه الخطوة الاستثنائية بعد أحداث يوم الجمعة الماضي، حيث أطلق الجنود ذخيرة حية على متظاهرين غير مسلحين.

وحملت المنظمة الإسرائيلية صناع القرار وقادة الجيش العواقب الناجمة عن إطلاق النار وقتل المدنيين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان ورئيس الأركان.

واعتبرت المنظمة أن الطاعة للأوامر غير القانونية بشكل واضح هي جريمة جنائية، لذلك، إذا تلقى الجنود على الأرض أوامر بإطلاق الذخيرة الحية على مدنيين غير مسلحين، فإن عليهم الالتزام برفض التنفيذ”.