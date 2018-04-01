إذاعة الجيش الإسرائيلي تفصل مذيعًا بسبب تعاطفه مع الفلسطينيين

قررت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، فصل مذيع إخباري، بعد منشور له عبّر من خلاله عن أسفه كونه إسرائيليًا بعد سقوط ضحايا فلسطينيين في أحداث قطاع غزة يوم الجمعة الماضي.

وقال الصحفي كوبي ميدان في حسابه على موقع “فيسبوك”، إنه يخجل من كونه إسرائيليًا، بسبب قمع جيش الاحتلال لمسيرة العودة في قطاع غزة”.

ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي قوله إنه “سيتم فصل المذيع كوبي ميدان من العمل في إذاعة الجيش، بسبب منشور يعبّر فيه عن خجله كونه إسرائيليًا”.

وهاجم وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الصحفي الإسرائيلي، قائلًا: “نحن أيضًا نخجل بسبب وجود مذيع مثل كوبي في إذاعة الجيش، ومن الأفضل أن تغادر الإذاعة”.

وفي سياق متصل، علّق الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي على أحداث غزة بقوله:”الجيش الاسرائيلي الذي يطلق النار من الدبابات، ومن قبل القناصين، على متظاهرين ليسوا مسلحين، وخلف الجدار، ولا يهددون حياة الجنود، ويتفاخر بقتل فلاح في أرضه، هو جيش يقوم بمذبحة، ويستحق أن يُسمى جيش الذبح الإسرائيلي”.

وكان لأحداث استهداف الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين الفلسطينيين على حدود غزة يوم الجمعة الماضي أثر كبير في إبراز المعارضين للسياسة الإسرائيلية في طريقة التعامل مع الملف الفلسطيني.