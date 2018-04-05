عايد المناع لـ “إرم نيوز”: إيران تنظر للدول العربية بدونية (فيديو)

قال الأكاديمي والباحث الكويتي عايد المناع، “إن تداعيات الأزمة الخليجية القطرية مستمرة، لكن هناك أمل في وساطة من أمير الكويت؛ لإنهاء الأزمة وعودة المياه الطبيعية إلى مجاريها”.

وأضاف في لقاء مع “إرم نيوز” على هامش “منتدى الإعلام العربي”، في إمارة دبي، أن “هناك قيادات خليجية شابة مثل محمد بن سلمان ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد وخبرة الشيخ صباح الأحمد، وأملنا أن ترجع قطر ويكون الوضع أفضل”.

وأكد أن “هذه القيادات لديها رؤى، بالتالي نحن أمام مرحلة جديدة من التقنية والتطور”.

وأشار إلى أن “هناك قيادة أمريكية جديدة وليست فقط ترامب، وإنما ما بعد تليرسون، تتمثل في متشددين ضد التوسع الإيراني مثل وزير الخارجية الجديد بومبيو ورئيس الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، فهؤلاء وآخرون يرون أن إيران أخذت أكثر مما يجب، وأنها يجب أن تردع، خاصة وهي تقوم بأعمال مناوئة لأصدقاء الولايات المتحدة في المنطقة”.

وفيما يتعلق بإطلاق الحوثيين الصواريخ على السعودية، قال مناع إن “إطلاق الصواريخ على السعودية من اليمن، ليس فعل اليمنين، هذا فعل إيراني وإسناد إيراني وتسليح إيراني وأدوات إيران الموجودة سواء الحوثيين أو حزب الله”.

وتوقع الباحث الكويتي أن “تردع إيران في هذا الجانب، وإن لم تكن حربًا، فقد تدرك إيران أن مزيدًا من العقوبات والحصار سيركعها أكثر وقد تلين”.

وفيما يتعلق بجزر الإمارات المحتلة من قبل إيران، قال:” لدينا جزر إماراتية محتلة منذ عام 1971، احتلها الشاه وورثتها الجمهورية الإسلامية”، متسائلًا: “لماذا لم تذهب الجمهورية إلى حلّ، إما ثنائي مع الإمارات أو دولي من خلال التحكيم الدولي”، مؤكدًا: “لأنها للأسف تنظر إلينا بدونية وتتوسع على حسابنا في مناطق العراق وسوريا ولبنان، وحاولت في اليمن لكن حصلت فيها عاصفة الحزم.

وقال: “أعتقد أن المشهد السياسي سيشهد مزيدًا من التطور ومزيدًا من التوتر ما لم تعقل إيران، فإن عقلت نريدها دولة مجاورة وصديقة ومتعاونة معنا، لكن في حدودها”.

وأطلقت في دبي، الثلاثاء الماضي، أعمال المنتدى الإعلامي العربي 2018 في دورتهِ السابعة عشر تحت عنوان ( تحولات إعلامية مؤثرة )، وسط حضور إعلامي كبير شمل مختلف القيادات والناشطين في القطاع من مختلف أنحاء العالم العربي.

ويبحث المنتدى عبر اللقاءات والنقاشات واقع الإعلام العربي ومسؤوليته في التأثير على الأحداث، ومدى الحاجة إلى صناعة رأي عام واعٍ يكون لهُ دور إيجابي ومصداقية.