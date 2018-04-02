تضارب في الأنباء حول عقد لقاء بين ترامب وبوتين

المصدر: ا ف ب

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نظيره الروسي فلاديمير بوتين لقاءً في البيت الأبيض خلال اتصال هاتفي بينهما في 20 آذار/مارس، اعقبته توترات جديدة بين موسكو والغربيين.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مستشار الكرملين يوري أوشاكوف: “خلال محادثاتهما اقترح ترامب عقد اللقاء”، موضحًا أن “ترامب عرض إجراء اللقاء في البيت الأبيض في واشنطن”.

وأضاف أن “علاقاتنا الثنائية تدهورت مجددًا” مع تبادل طرد الدبلوماسيين، بسبب تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.

في المقابل، أوردت وكالة “رويترز” للأنباء أن “نقاشات للإعداد والتخطيط لقمة مقترحة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب لم تعقد بعد، منذ أن اقترح ترامب عقد الاجتماع خلال محادثة هاتفية في 20 مارس/ آذار.

ونقلت الوكالة عن ذات المسؤول قوله: “قال يوري يوساكوف المستشار بالكرملين في إفادة صحفية إنه “في ضوء تلك الأحداث من الصعب مناقشة احتمال عقد قمة”.