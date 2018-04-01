مقتل 8 مسلحين باشتباك مع الجيش الهندي‎ في كشمير

قتل 8 مسلحين محليين في كشمير، وأصيب 36 مدنيًا، اليوم الأحد، في اشتباك مسلح مع القوات الهندية، احتجاجًا على سيطرة نيودلهي على أجزاء من الإقليم المتنازع عليه بين الهند وباكستان.

ونقلت صحيفة “دون” الباكستانية (خاصة) عن مسؤولين بالشرطة (لم تسمهم) إنّ :”المواجهة المسلحة اندلعت جنوبي الإقليم، خلال ساعات الليل، بعد مداهمة القوات الحكومية الهندية قريتين بحجة اختباء مسلحين داخلهما”.

وأشار المسؤولون إلى إصابة نحو 36 مدنيًا في الاشتباكات.

من جهته، أوضح شيش بول فاد، قائد الشرطة في ولاية جامو وكشمير (الجزء الخاضع لسيطرة الهند في الإقليم)، أنّ المواجهات أسفرت عن مقتل “7 مسلحين في منطقة شوبيان، فيما لقي آخر مصرعه في منطقة أنانتناغ”.

ويضمّ إقليم “جامو وكشمير” جماعات محلية مسلحة مدعومة من إسلام آباد تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره “احتلالًا هنديًا” لمناطقها، غيرّ أن الهند تطلق عليهم “مسلحين”.

ويطالب سكان الإقليم بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما إقليم كشمير ذا الغالبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب في أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

ومنذ عام 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية محلية.