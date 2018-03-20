العراق يسلّم الهند رفات 39 من رعاياها المفقودين منذ 2014‎

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، أنها بصدد تسليم سفارة نيودلهي لدى بغداد رفات 39 مواطنًا هنديًا، يُعتقد أن تنظيم “داعش” الإرهابي قتلهم ودفنهم بمقبرة جماعية، عام 2014.

وعثرت السلطات، نهاية العام الماضي، على مقبرة جماعية تضم رفات عشرات الضحايا، في منطقة “وادي عكاب”، جنوب غربي الموصل، شمالي البلاد، تبيّن لاحقًا أنهم مواطنون هنود كانوا يعملون لصالح شركة بناء، فُقد أثرهم عقب سيطرة “داعش” على المنطقة، صيف 2014.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم، قال مدير عام دائرة الطب العدلي بوزارة الصحة، زيد علي عباس: إن الفحوصات أكدت هوية 38 من العمال المفقودين، أما الشخص المتبقي فقد بلغت نسبة التحقق من هويته 70%.

وأكد “عباس” أنه “سيتم تسليم الرفات إلى السفارة لدى العراق لتنقل إلى الهند”، دون تحديد موعد بعينه.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزيرة الخارجية الهندية، سوشما سواراج، أمام برلمان بلادها، إنه تم التأكد من مقتل عمالها المفقودين في العراق.