لندن تكشف هوية عسكري بريطاني قُتل في سوريا

كشفت بريطانيا اليوم السبت، عن هوية أحد عناصر جيشها، قتل جراء انفجار قنبلة في سوريا، الخميس الماضي، أثناء مشاركته في عمليات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، ضد تنظيم داعش.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن العسكري القتيل هو “الرقيب مات تونرو من الكتيبة الثالثة التابعة لفوج المظلات، وقُتل بشكل مأساوي خلال تأديته عمله في الشرق الأوسط في 29 آذار/ مارس 2018″، حسب قناة “ITV” البريطانية.

ووصف وزير الدفاع البريطاني، غافن وليامسون، الحادث بـ”المروع”، قائلًا: “أتقدم بأفكاري وصلواتي لعائلة الجندي المميز الذي فقدناه”، وفق المصدر ذاته.

وولد الرقيب “تونرو” في مدينة “مانشستر”، والتحق بالجيش عام 2004، وشارك في عدة عمليات بأفغانستان والشرق الأوسط، وفق إعلام بريطاني.

و”تونرو” واحد من بين جنديين في التحالف الدولي قتلا جراء انفجار عبوة ناسفة خلال عملية عسكرية ضد تنظيم “داعش” المتشدد في سوريا، والجندي القتيل الآخر أمريكي.

وحسب التحالف الدولي، أسفر التفجير الذي استهدف رتلًا عسكريًا لقواته عن إصابة 5 جنود آخرين بجروح.

ولم يقدم التحالف تفاصيل أخرى، لكن مصادر محلية قالت إن الاستهداف نُفّذ بعبوة ناسفة مصنوعة يدويًا، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش، مساء الخميس، قرب مدينة منبج، شمال سوريا.