مقتل جندي بريطاني بانفجار قنبلة في سوريا

قُتل جندي بريطاني، اليوم الجمعة، بانفجار قنبلة في سوريا، بحسب ما نقلت قناة سكاي نيوز عن وزارة الدفاع البريطانية.

وكان مسؤولان أمريكيان قالا، في وقت سابق اليوم: إن جنديًا أمريكيًا هو أحد جنديين قُتلا بانفجار عبوة ناسفة في سوريا، يوم أمس الخميس.

وأعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم “داعش”، في بيان، اليوم الجمعة، أن جنديين من قواته قُتلا، دون أن يكشف عن جنسيتهما.

وقال المسؤولان الأمريكيان، مشترطين عدم الكشف عن هويتهما، ومستشهدين بمعلومات أولية: إن أحد الجنديين القتيلين أمريكي، وإن الحادثة وقعت قرب مدينة منبج السورية، فيما أحجم المسؤولان عن تحديد الدولة التي ينتمي إليها الجندي الآخر.