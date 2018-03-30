قوات سوريا الديمقراطية: لم يتم إبلاغنا بأي خطة أمريكية للانسحاب

قالت قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة اليوم الجمعة إنها لم تُبلغ بأي خطة لانسحاب القوات الأمريكية التي تعمل في سوريا ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، إلى أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من سوريا “قريبًا جدًا”.

وقوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية هي الشريك الرئيسي للتحالف بقيادة واشنطن في سوريا حيث يشارك نحو ألفي جندي أمريكي في المعركة ضد تنظيم داعش.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، كينو غابرييل: “لا يزال عملنا وتنسيقنا مستمرًا في إطار برنامج الدعم والعمليات المشتركة في جميع المناطق”.

ووصف تصريح ترامب بأنه “ليس واضحًا والتصريحات التي أتت من مسؤولين أمريكيين آخرين في الإدارة الأمريكية لم تؤكد ذلك أو تنفه”.

وعندما سئلت إن كانت الولايات المتحدة ستسحب قواتها من سوريا قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت إنها ليست على علم بأي خطة من هذا النوع.

وسئل المتحدث باسم التحالف، اليوم الجمعة، إن كانت القوات الأمريكية تلقت إخطارًا بقرار للانسحاب أو تستعد لتنفيذ ذلك فأجاب بأنه لن يعقب على أي عمليات مستقبلية.

وقال الكولونيل رايان ديلون إن تنظيم داعش لا يزال يسيطر على أراض في منطقتين بسوريا قرب هجين على نهر الفرات وفي دشيشة قرب الحدود مع العراق.

وذكر أنه جرى تقليص عمليات التحالف الهجومية بسبب الأحداث في شمال غرب سوريا؛ حيث تتصدى قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب لتوغل تركي يستهدف الوحدات في منطقة عفرين.

وقال: “التحالف وقوات سوريا الديمقراطية يواصلان البحث عن فرص لاستغلال نقاط داعش وتنفيذ ضربات ضد من تبقوا من الإرهابيين”.