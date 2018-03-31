بتهمة الاختلاس.. روسيا تلقي القبض على رجل الأعمال سياف الدين ماجوميدوف

ألقت السلطات الروسية القبض على الملياردير سياف الدين ماجوميدوف بتُهم اختلاس 35 مليون دولار في واحدة من أكبر محاكمات رجال الأعمال الروس منذُ سنوات.

ونفى ماجوميدوف البالغ من العمر 49 عامًا، الاتهامات خلال جلسة استماع تمهيدية في المحكمة، حيث أمرت خلالها القاضية باحتجازه حتى 30 شهر أيار/مايو المقبل.

ويُعد ماجوميدوف أحد أغنى رجال روسيا، ويملك أصولًا في قطاع البناء والخدمات اللوجستية من خلال مجموعته الضخمة “سوما”، ويملك أيضًا استثمارات في مشاريع التكنولوجيا الأمريكية.

واحتُجز ماجوميدوف مع شقيقه ماجوميد ماجوميدوف وشريكه أرتور ماكزيدوف وهو رئيس شركة في مجموعة سوما مسؤولة عن بناء أحد الاستادات التي ستُقام عليها مباريات كأس العالم لكرة القدم في مدينة كالينينجراد الروسية.

وعُقدت جلسة الاستماع في محكمة مقاطعة تفرسكوي الجزئية في موسكو لتقرر ما إذا كان ينبغي احتجاز ماجوميدوف وشركائه على ذمة القضية في انتظار المحاكمة.

وقالت القاضية ماريا سيزينتسيفا إنهم عملوا في إطار جماعة للجريمة المنظمة، وحاولوا الضغط على الشهود، ورفضت طلبًا من ماجوميدوف للإفراج عنه بكفالة تصل إلى 35 مليون دولار، وأمرت بحبسه.

وقالت شركة “سوما” إنها ستستأنف قرار المحكمة، وإنها مستعدة للتعاون في التحقيقات.