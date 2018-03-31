لندن ترد على موسكو: تفتيش الطائرات إجراء روتيني

ردّت بريطانيا اليوم السبت، على طلب توضيح تقدمت به روسا بشأن تفتيش لندن طائرة ركاب تابعة لشركة “إيروفلوت” الروسية، في مطار “هيثرو” غرب العاصمة لندن أمس الجمعة، قائلة: “إنه إجراء روتيني”.

وقال وزير الأمن البريطاني بن والاس، في البيان، أن “تفتيش الطائرات من جانب قوة الحدود، إجراء روتيني لحماية البلاد من الجريمة المنظمة، ومن أولئك الذين يحاولون تهريب مواد ضارة كالمخدرات أو الأسلحة النارية”.

وأضاف والاس أنه “بعد إنهاء عملية التفتيش سُمح للطائرة بالإقلاع، واستكمال رحلتها”.

وتأتي هذه التطورات على خلفية أزمة دبلوماسية بين موسكو ولندن، عقب اتهام بريطانيا روسيا بمحاولة اغتيال العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال (66 عامًا)، وابنته “يوليا” (33 عامًا)، على أراضي بريطانيا، باستخدام “غاز الأعصاب”، في 4 مارس/آذار الجاري، لكن روسيا نفت الاتهامات، وقالت إنها تطالب بتحقيق مستقل وشفاف في الحادثة.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، طرد 18 دبلوماسيًا يمثلون 9 دول من أراضيها، ردًا على إجراء مماثل اتخذته 28 دولة أوروبية، “تضامنًا” مع بريطانيا.