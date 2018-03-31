روسيا تطلب من بريطانيا توضيحًا لتفتيش طائرتها

قالت وزارة النقل الروسية، اليوم السبت، إن موسكو ستطلب توضيحًا رسميًا من بريطانيا؛ لسبب خضوع طائرة ركاب تابعة لشركة إيروفلوت الروسية للتفتيش في مطار هيثرو، أمس الجمعة.

وقدمت السفارة الروسية في بريطانيا شكوى بشأن تفتيش الطائرة إثر الواقعة.

وقالت وزارة النقل في روسيا، اليوم السبت، إنها تريد معرفة ما حدث. وأضافت في بيان: “إذا لم يكن هناك تفسير فسيعتبر الجانب الروسي الإجراءات حيال طائرتنا غير قانونية، وسيحتفظ بالحق في اتخاذ إجراء مماثل ضد شركات الطيران البريطانية”.

بريطانيا ترد

من جانبه، قال وزير الأمن البريطاني بن والاس، في بيان، إن “تفتيش الطائرات من جانب قوة الحدود إجراء روتيني لحماية بريطانيا من الجريمة المنظمة ومن يحاولون جلب مواد ضارة مثل المخدرات أو الأسلحة النارية إلى البلاد”.

وأضاف: “وبمجرد إجراء هذا التفتيش سمح للطائرة بالإقلاع واستكمال رحلتها”.