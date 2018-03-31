مستشار روحاني يدعو السعودية لـ”التفاهم بدل المواجهة” مع إيران

تراجع حسام الدين آشنا، المستشار الإعلامي والثقافي للرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، عن تصريحات له صدرت أمس الجمعة، عقب مقابلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع صحيفة “وول ستريت جورنال”، التي طالب فيها المجتمع الدولي بمواصلة الضغط اقتصاديًا وسياسيًا على إيران.

ودعا آشنا، اليوم، السعودية إلى التفاهم مع بلاده بدلًا من المواجهة، وقال: “بدل أن تستغرق السعودية 10 إلى 15 عامًا لمواجهة إيران، فلتستغرق 10 إلى 15 يومًا فقط؛ من أجل التصالح معها”.

وأضاف أنه “لو حسب الأمير محمد بن سلمان حساباته بتعقل، سيكتشف أن التفاهم مع إيران هو الخيار الأنسب”.

وكان الأمير محمد بن سلمان قال: إن “على المجتمع الدولي أن يواصل الضغط على إيران اقتصاديًا وسياسيًا؛ لتجنب اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة في المنطقة.. العقوبات ستكون أداة ضغط على النظام الإيراني”.

وأضاف ولي العهد السعودي: “يجب أن ننجح في تجنب الحرب مع إيران؛ وإذا لم ننجح في ذلك، فإنه من المرجح أن تندلع الحرب خلال 10 إلى 15 عامًا من الآن”.