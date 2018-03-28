بعد إساءة قناة رسمية لهم.. الأحوازيون يتظاهرون غضبًا من حكومة روحاني

تظاهر المئات من أبناء محافظة الأحواز الإيرانية، ذات الأغلبية العربية، أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون في منطقة خوزستان؛ للاحتجاج على برنامج عرضته القناة الرسمية، يتضمن إساءات لهم، فيما رفضت الحكومة مطالبهم بالاعتذار.

وقال موقع “إيران واير” المعارض: إن “المئات من الأحوازيين نظموا تظاهرة أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون الحكومي؛ بسبب إساءة القناة الثانية الرسمية لهم، خلال برنامج تم عرضه بمناسبة عيد النيروز الذي بدأ أول أيامه الأربعاء الماضي”.

وتمحورت إساءة التلفزيون خلال برنامج تلفزيوني تضمن وضع دمى صغيرة بملابس القوميات فوق الخريطة الإيرانية في الأماكن التي تقيم بها تلك العرقيات، لكن في منطقة الأحواز وضعوا دمية أخرى بدلًا من دمية تمثل القومية العربية.

وقدم ممثل محافظة الأحواز في البرلمان ومجلس خبراء القيادة اعتراضًا لدى الحكومة، مطالبين إدارة الإذاعة والتلفزيون بتقديم اعتذار للشعب العربي.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية: إن رجل الدين وعضو مجلس خبراء القيادة ممثل محافظة الأحواز بالمجلس “عباس الكعبي”، أرسل رسالة إلى رئيس الإذاعة والتلفزيون يطالبه بوقف الاستهانة والتطاول على القومية العربية، معتبرًا أن “تجاهل القومية العربية يمثل خطرًا كبيرًا ويخالف العمل المهني لوسائل الإعلام الحكومية”.

وتؤمّن محافظة خوزستان ومركزها مدينة الأحواز نحو 65 % من الميزانية العامة للحكومة الإيرانية؛ بسبب وجود كميات كبيرة من النفط والغاز، فيما يعيش أهلها الحرمان والبطالة وتفشي الفقر.

وفي سياق متصل، تجددت احتجاجات عمال مصنع قصب السكر في “هفت تبه” بخوزستان؛ لتأخر رواتبهم لعدة أشهر، وارتفاع الأسعار، حيث رددوا شعارات بسقف مرتفع تندد بالفساد الحكومي الذي يمثله النظام.