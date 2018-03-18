تجدد تظاهرات عمالية في الأحواز للمطالبة بدفع رواتب (فيديو)

تجددت المظاهرات الاحتجاجية لعمال “مجموعة الوطنية لصناعة الفولاذ” أمام محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية جنوب إيران، لليوم الـ27 على التوالي؛ بسبب عدم دفع رواتبهم منذ عدة أشهر.

وذكرت وكالة أنباء “إيلنا” العمالية، أن “المئات من عمال شركة صناعة الفولاذ في مدينة الأحواز نظموا تظاهرة حاشدة أمام مبنى محافظة خوزستان؛ للمطالبة بدفع رواتبهم مع قرب انتهاء العام الإيراني الذي ينتهي الثلاثاء المقبل”.

وقال حاكم خوزستان غلام رضا شريعتي للوكالة، إنه “من المقرر أن يتم دفع بعض الرواتب المتأخرة للعمال، اليوم الأحد، لكنها تأجلت ليوم غد الإثنين”، مضيفًا أن “الرواتب التي سيتم دفعها في الحسابات المصرفية هي عن ثلاثة أشهر”.

وأشارت الوكالة إلى إصابة أحد العمال المحتجين بجروح؛ نتيجة المواجهات مع قوات الأمن، مساء أمس السبت، في أحد شوارع “كيان بارس” في الأحواز.

ويقول العمال المحتجون، إن “الضغوط الاقتصادية، ونقص احتياجات الأسرة، وغيرها من المشاكل؛ هي التي دفعتهم للخروج باحتجاجات مستمرة ضد الحكومة الإيرانية”.

وطالب المتظاهرون، الجمعة الماضية، خلال تجمعاتهم، بـ”إيلاء الاهتمام لمشاكل العمال بما في ذلك دفع رواتبهم”.

ويعد مصنع “فولاذ أهواز” أول مصنع بالمدينة، وتأسس عام 1963؛ بهدف إنتاج جميع أنواع الحديد البسيط وحديد التسليح وغيرها، ويعمل فيه نحو 600 عامل.

وبدأت خطوط إنتاج المصنع بسعة قدرها 65 ألف طن سنويًا، وأضيفت إليه تدريجيًا سائر ورش العمل والمجمعات الأخرى، وعقب الثورة المناهضة للشاه في إيران، سمي هذا المجمع باسم المجموعة الوطنية لصناعة الفولاذ في إيران.