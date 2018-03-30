مستشار خامنئي: النظام عاجز عن اعتقال نجاد

قال مستشار المرشد الإيراني للصناعات الدفاعية ووزير الدفاع السابق العميد حسين دهقان، الخميس، إن النظام في طهران “عاجز” عن اعتقال الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وقال دهقان في مقابلة صحفية، نشرت الخميس، إن “النظام عاجز في التعاطي مع تحركات محمود أحمدي نجاد الأخيرة رغم تصريحاته المستمرة ضد النظام وبعض المسؤولين واتهام القضاء بالفساد وعدم العدالة”.

وفي سياق متصل، هاجم محافظ مازندران السابق علي أكبر طاهايي، أحمدي نجاد، معتبرًا أن “سلوكياته بعيدة كل البعد عن سيرة مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني”.

وقال طاهايي في مقابلة مع وكالة أنباء “فارس نيوز” الإيرانية، إن “أدبيات الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد شبيهة بأدبيات بني صدر مع الخميني”.

وردد أنصار نجاد مساء الخميس خلال اعتصام لهم في منطقة تجريش شمالي طهران، هتافات ضد رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني المقرب من المرشد علي خامنئي.

وأكد المتظاهرون دعمهم لأحمدي نجاد في “معركته ضد فساد السلطة القضائية وتدخلات الأمن في القضايا السياسية”.