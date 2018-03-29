محكمة أمريكية ترفض طعنًا لإسقاط دعوى ضد ترامب بانتهاك الدستور

رفضت محكمة فدرالية أمريكية، الأربعاء، طعنًا تقدمت به وزارة العدل، لإسقاط دعوى ضد الرئيس دونالد ترامب، بتهمة انتهاك الدستور.

وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، بأن محكمة “غرينبلت” الفدرالية، بولاية ماريلاند، رفضت الطعن الذي تقدمت به الوزارة لإسقاط الدعوى، في 2017.

وأوضحت الصحيفة، أن الدعوى تقدمت بها ولايتا واشنطن وماريلاند، في يونيو/ حزيران 2017، واتهمتا فيها ترامب بعدم الفصل تمامًا بين أنشطة مؤسسته التجارية “منظمة ترامب”، وعمله في البيت الأبيض.

وأضافت أن قرار المحكمة قد يسمح للقضاء بفحص سجلات مؤسسة ترامب، للنظر في وجود مدفوعات من كيانات أجنبية أو غيرها، بهدف التأثير على قرارات إدارته للبلاد.

وجاء في الدعوى أن الرئيس انتهك بنود مكافحة الفساد في الدستور، التي تهدف إلى حجب أي امتيازات مادية عنه، من هدايا أو غيرها، بخلاف راتبه الرسمي.

وقالت الصحيفة إن تلك القضية ستضيف إلى المشكلات القانونية التي يواجهها ترامب بالفعل، وعلى رأسها التحقيق في التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية لصالحه.