ترامب يقيل وزير شؤون قدامى المحاربين ويرشح طبيب البيت الأبيض مكانه

أقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، وزير شؤون قدامى المحاربين، ديفيد شولكن، ورشح طبيب البيت الأبيض، روني جاكسون، خلفًا له.

جاء الإعلان عن هذا التغيير في تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي، على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”.

وقال ترامب، في تغريدته: “يسرني أن أعلن اعتزامي ترشيح الأميرال روني إل جاكسون الذي يحظى باحترام كبير، وزيرًا جديدًا لشؤون قدامى المحاربين”.

وأضاف: “أنا ممتن للخدمات التي قدمها شولكن لبلادنا ولمحاربينا الكبار”.

ولم يصدر عن البيت الأبيض بعد أي بيان حول موعد تسليم شولكن لمهامه.

ومن المفترض أن يتسلم المسؤول في وزارة الدفاع (البنتاغون)، روبرت ويلكي، موقتًا شؤون الوزارة الى حين موافقة الكونغرس على تعيين جاكسون، بحسب ما أوضح الرئيس الأمريكي.

وفي تعليق منه على تلك الخطوة ذكر الإعلام الأمريكي أن جاكسون طبيب ترامب داخل البيت الأبض.

يشار إلى أن جاكسون يمارس عمله طبيبًا للرؤساء الأمريكيين داخل البيت الأبيض منذ عهد الرئيس الأسبق، جورج دبليو بوش، وكان من قبل قائدًا في البحرية الأمريكية.