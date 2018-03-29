اندلاع مواجهات في الأحواز بعد هدم إيران منازل مواطنين (فيديو)

اندلعت مواجهات، مساء الأربعاء، بين قوات الأمن الإيرانية ومتظاهرين شبان في مدينة الأحواز جنوب إيران ذات الغالبية العربية، بحسب ما ذكرت مواقع إخبارية معارضة.

وقالت قناة “در” التابعة للمعارضة الإيرانية في حسابها الرسمي عبر “التلغرام”، إن “مواجهات اندلعت بين قوات الأمن الإيرانية مساء الأربعاء ومتظاهرين شبان من قبيلة بني طرف احتجاجاً على قيام قوات الشرطة بهدم بعض منازل مواطنين بمنطقة زويه بحجة أنها غير قانونية ولم تحصل على رخصة من بلدية المدينة”.

ونقلت القناة عن مصادر ميدانية أن “قوات الشرطة فرت أمام مقاومة شبان مدينة الأحواز رغم قيام هذه القوات بإطلاق النار على بيوت الناس ما أدى إلى إصابة أحد الشبان عندما كان يقود دراجته النارية”.

ويعاني العرب في إيران من مضايقات السلطة منذ انتصار الثورة عام 1979، حيث يتعرض سكان المناطق العربية بمحافظة خوزستان إلى الاضطهاد والملاحقة إضافة إلى محاولات طمس الهوية العربية في الأحواز.