اعتقال مغربي خطط لهجوم بشاحنة في إيطاليا (فيديو)

ألقت الشرطة الإيطالية ، اليوم الأربعاء، القبض على شاب من أصول مغربية يقطن ببلدة “تشيريي” ضواحي مدينة تورينو ، بتهمة دعم الفكر المتطرف ونشره ، وتهديد أمن البلاد.

وقالت الشرطة الإيطالية، إن المدعو “المهدي .ح” و البالغ من العمر 23 عامًا، يساند تنظيم داعش المتشدد على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وينشر صورًا ومقاطع فيديو لمنظرين متطرفين.

كما يشتبه الأمن الإيطالي أن الرجل هو من كتب “أول نص دعائي باللغة الإيطالية” للتنظيم، حسب موقع “لاستامبا”.

وكشف محافظ الأمن بتورينو في مؤتمر صحفي عقده إثر اعتقال المشتبه به، عن أسباب وملابسات اعتقاله، مشيرًا إلى أنه كان يتدرب على استعمال السلاح الأبيض ويخطط للقيام بهجوم إرهابي باستعمال شاحنة، على غرار ما وقع في نيس وبرلين.

وبالموازاة مع اعتقال “المهدي.ح” ، قامت فرق أمنية بتفتيش عشرات المنازل في مختلف المدن الإيطالية ، يسكنها مغاربة إيطاليون، أثبتت التحريات أن لهم علاقة بالمشتبه به.

وسبق أن اعتقل “المهدي. ج” عام 2015 بتهمة “دعم التنظيمات الإرهابية على الشبكة العنكبوتية ” ، وحُكم عليه بالسجن عامان مع وقف التنفيذ ومنذ ذلك الوقت وهو تحت المراقبة الدائمة لأجهزة الاستخبارات الإيطالية.