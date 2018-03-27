وسط أزمة دبلوماسية.. ماي تعزي بوتين في حريق المركز التجاري

أرسلت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الثلاثاء، رسالة عزاء إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الحريق الذي اندلع بمركز تسوق روسي مطلع الأسبوع الجاري.

وتأتي رسالة ماي في وقت تمر فيه العلاقات بين روسيا وبريطانيا بأزمة دبلوماسية شديدة، على خلفية حادث تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال.

وذكرت السفارة البريطانية في موسكو، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “ماي قدمت التعازي للشعب الروسي بالأمس خلال كلمة لها في مجلس العموم”.

وأضافت: “اليوم أرسلت ماي رسالة عزاء رسمية إلى الرئيس فلاديمير بوتين”، بحسب ما نقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء.

وقالت ماي في الرسالة التي نشرت نصها السفارة: “أكتب إليكم لأعبّر عن تعازيّ في أعقاب المأساة التي وقعت في مجمع وينتر تشيري للتسوق في مدينة كيميروفو”.

وتابعت أن “تعاطف وصلوات الشعب البريطاني مع أسر الذين فقدوا أحباءهم في مثل تلك الظروف الأليمة”، وختمت ماي رسالتها بجملة “مع خالص التقدير، تيريزا ماي”.

وبحسب تاس، أسفر الحريق الذي اندلع في 25 مارس/آذار عن مصرع 64 شخصًا بينهم 41 طفلًا.

وفي 4 مارس/آذار الجاري، اتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتل سكريبال (66 عامًا) وابنته يوليا (33 عامًا)، على أراضيها، باستخدام “غاز الأعصاب”، ما أشعل أزمة دبلوماسية بين البلدين.

وإثر ذلك، تبادل الجانبان اتخاذ إجراءات عقابية بينها طرد دبلوماسيين، كما أعلنت عدة دول غربية، إضافة إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، تضامنها مع الجانب البريطاني.