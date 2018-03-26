تيريزا ماي: روسيا تسترت على استخدام سوريا لأسلحة كيماوية

اتهمت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا، اليوم الإثنين، روسيا بأنها تسترت على استخدام قوات الحكومة السورية أسلحة كيماوية.

جاء ذلك في معرض حديثها عن تطورات قضية تسميم الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال، والذي أثار أزمة حادة بين موسكو ولندن.

وقالت ماي: إن أكثر من 130 شخصًا كان يمكن أن يتعرضوا لغاز أعصاب من النوع المستخدم في الأغراض العسكرية، استخدم في تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في مدينة سالزبري في وقت سابق هذا الشهر.

وأضافت أن بريطانيا لديها معلومات تشير إلى أن روسيا كانت على مدى السنوات العشر الماضية تدرس سبل إنتاج غاز الأعصاب لاستخدامه على الأرجح في اغتيالات.

ونفت روسيا أي دور لها في الهجوم على سكريبال وابنته يوم الرابع من آذار/ مارس الجاري.