بالفيديو.. مشاهد مروعة لمقتل ناشط عربي أهوازي تحت التعذيب في إيران

أعلن ناشطون في مجال حقوق الإنسان في إيران، اليوم الثلاثاء، عن مقتل الناشط العربي الأهوازي، قاسم سواري، الذي اعتقل الأسبوع الماضي، تحت التعذيب من قبل قوات المخابرات الإيرانية في معتقل تابع لسجن مدينة شيبان في محافظة الأهواز ذات الغالبية العربية.

وقال الناشط الإيراني في مجال حقوق الإنسان، كريم الدحيمي، في اتصال هاتفي مع “إرم نيوز”: إن “سواري قُتل تحت التعذيب الذي مارسته أجهزة المخابرات الأمنية في مدينة شيبان”، إحدى المدن العربية التابعة لمحافظة الأهواز جنوب غرب إيران.

وأوضح الدحيمي أن “قاسم سواري (50) عامًا اعتقل قبل أسبوع في مدينة الأهواز، وقُتل تحت التعذيب ومن ثمّ أبلغت المخابرات أهله بأنه مات في المعتقل دون أي تفاصيل أخرى”.

وأضاف أن “المخابرات الإيرانية في الأهواز حذّرت الأطباء الشرعيين من الإدلاء بأي تصريح حول سبب مقتل سواري، ولكن الفيديو الذي تسرب من أقارب القتيل يُظهر أنه تعرض إلى أبشع أنواع التعذيب الوحشي على يد عناصر مخابراتية؛ حيث كشف وجود حفر عميقة في رأسه من الجهة الخلفية وكسور في جمجمته وثقب في صدره وآثار لضربات في كل أنحاء جسمه”.

وتابع الدحيمي: “إنها ليست المرة الأولى التي يقتل فيها أهوازيون تحت التعذيب الوحشي على يد المخابرات الإيرانية، بل هناك عشرات آخرون ومنهم سيد آل بو شوكة، الذي اعتقلته المخابرات العام 2012 وسلمته جثة هامدة لأهله بعد ساعات من اعتقاله، ومقامسي العبي أيضًا أحد الناشطين الذين قُتلوا تحت التعذيب بسبب نشاطه الثقافي”.

يذكر أن الناشط قاسم سواري كان قد اعتقل قبل سنوات وسجن، ولكن أطلق سراحه من قبل محكمة الثورة؛ بسبب عدم ثبوت الأدلة.