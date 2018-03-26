السعودية تطالب مجلس الأمن بمحاسبة إيران

وجهت السعودية رسالة إلى مجلس الامن فجر اليوم، تطالبه بمحاسبة إيران بسبب تزويدها الحوثيين صواريخ باليستية تستخدمها الميليشيات لضرب المدن السعودية.

وبالتزامن مع الرسالة، طالبت بريطانيا المجتمع الدولي بإجراء تحقيق عاجل حول كيفية وصول الصواريخ لمليشيات الحوثي في اليمن، والتي استخدمتها لضرب أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية.

وأكدت بريطانيا وقوفها كتفًا إلى كتف مع السعودية في “مواجهة هذه التهديدات الخطيرة للأمن”.

ونددت الأمم المتحدة ودول أوروبية وعربية، الاثنين، بالهجمات الصاروخية التي استهدفت 4 مدن سعودية، أمس، بينها العاصمة الرياض، على يد جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) في اليمن.

ومساء الأحد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض 7 صواريخ بالسيتية أطلقت من داخل اليمن باتجاه المملكة، ومصرع مقيم مصري بشظايا أحد الصواريخ بعد اعتراضه.