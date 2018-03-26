بلومبيرغ: زعيم كوريا الشمالية يزور الصين

كشفت مصادر أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، زار الصين في أول زيارة خارجية له منذ توليه السلطة عام 2011.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن ثلاثة مصادر لم تسمها، أن “كيم جونغ أون زار الصين، فيما يُعتقد أنها أول زيارة خارجية له منذ توليه السلطة في 2011″.

وأضافت الوكالة أنه “لم تتح على الفور أي تفاصيل أخرى بشأن زيارة كيم، بما في ذلك برنامجها والهدف منها”.

وتعاني كوريا الشمالية من عزلة دولية؛ بسبب برنامجها الصاروخي، فيما تُوجه الاتهامات للصين بدعم نظام كوريا الشمالية للهرب من العقوبات.

ومن المقرر عقد قمة بين أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أيار/ مايو المقبل، بحسب ما أشار ترامب في تغريدة على “تويتر” قبل أسابيع، وقد تنهي هذه القمة العزلة التي يعاني منها الرئيس الكوري الشمالي.