ترامب يصادق على قانون يمنع تحويل المساعدات للفلسطينيين

صادق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، على قانون يمنع وزارة الخارجية في بلاده من تحويل مساعدات للسلطة الفلسطينية بقيمة 300 مليون دولار، إذا ما استمرت الأخيرة بدفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى.

وأشار موقع القناة الإسرائيلية السابعة، إلى أن المصادقة على القانون الذي أُطلق عليه “تايلور فورس” جاءت بعد نحو 3 أشهر من تقديمه لمجلس الشيوخ الأمريكي، وأنه “من المتوقع أن تُبلّغ وزارة الخارجية الكونغرس قريبًا حول كيفية تنفيذه”.

ويسود تقدير بأن هذا القانون سيؤثر على مئات الملايين من الدولارات المخصصة للمنظمات غير الحكومية العاملة في السلطة الفلسطينية، على الرغم من أن وزارة الخارجية بدأت بالفعل تقليص بعض المبالغ المحولة بسبب المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية.

ووفقًا للقناة العبرية فإنه وحتى الأربعاء الماضي، لم يكن من الواضح ما إذا كان ترامب سيوقّع على الميزانية، لأنها تشمل أيضًا تمويل برنامج لاستيعاب أطفال المهاجرين الذي يريد الأخير إلغاءه، لكن في النهاية وقَّع الرئيس الأمريكي على الميزانية، وعلى قانون “تايلور”.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال حديثه بجلسة مجلس الوزراء، الأحد، بخطوة ترامب، قائلًا إن “هذه إشارة قوية من الولايات المتحدة على مدى صداقتها لنا”.

يذكر أن هذا القانون أُطلق عليه اسم “تايلور فورس”، نسبة إلى الطالب الأمريكي الذي كان أيضًا ضابطًا في الجيش الأمريكي، وقُتل في مدينة يافا في آذار/ مارس 2016، خلال عملية طعن بالقرب من ساحة الساعة.