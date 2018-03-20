مسؤول أمريكي: إدارة ترامب أبلغت إسرائيل نيتها تأجيل الإعلان عن “صفقة القرن”

قال مسؤول أمريكي كبير، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة سوف تعلّق الإعلان عن “صفقة القرن” إلى وقت لاحق.

وذكرت القناة العبرية السابعة، أن المسؤول الأمريكي نقل رسالة إلى إسرائيل، مفادها “بأنه لا توجد نية للإعلان عن صفقة القرن في المستقبل المنظور؛ بسبب الصراع المتزايد مع السلطة الفلسطينية، حيث ترغب الإدارة الأمريكية بتقديم الخطة الأمريكية وسط حالة من الهدوء”.

وتابع المسؤول: “في هذه المرحلة، يبدو أنه حتى لو قدم الأمريكيون اقتراحًا جيدًا للفلسطينيين، فإنهم سيرفضون فقط بسبب الظروف الجارية، لهذا فإن الإدارة الأمريكية تنتظر اللحظة المناسبة”.

وقال المسؤول، الذي لم يتم الكشف عن هويته: إن التأجيل سيكون طويلًا جدًا، وربما يتم الانتظار لحين تنحي الرئيس الفلسطيني محمود عباس من منصبه.

ويقول مؤيدون للخطة: إنه مع وجود عباس لا يمكن التقدم في هذه الخطة، وسيكون من الصعب التحرك نحو السلام في ظل الخلافات مع الإدارة الأمريكية، مشيرين إلى مقاطعة السلطة لمؤتمر عُقد في البيت الأبيض مؤخرًا بشأن غزة، ما يشير إلى أن السلطة الفلسطينية تواصل رغبتها في مقاطعة الإدارة الأمريكية.