استنفار أمني في روما بعد بلاغ يحذر من عملية مسلحة

نشرت قوى الأمن الإيطالية، اليوم الأحد، تعزيزات في العاصمة روما، بعد ورود أنباء عن اعتزام تونسي شن عملية مسلحة.

وقال التلفزيون الحكومي إن “وزارة الداخلية شددت تدابيرها الأمنية، ونشرت تعزيزات من قوات شرطة مكافحة الإرهاب في أنحاء مختلفة من العاصمة روما”.

وأضاف أن “هذه الإجراءات جاءت بعد تلقي الوزارة بلاغًا من السفارة الإيطالية في تونس، استنادًا إلى رسالة من مجهول، تفيد بوجود تونسي الجنسية وسط العاصمة روما، يعتقد أنه ينتمي إلى تنظيم داعش، ينوي القيام بعملية مسلحة”.

وتابع أنه “في أعقاب ورود هذه المعلومات، تم نشر مزيد من الدوريات التابعة للشرطة، إلى جانب المتواجدة أصلًا منذ رفع حالة التأهب خلال عطلة أعياد الميلاد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي”.

وأكد أن “هذه التدابير ستستمر خلال فترة الاحتفال بعيد الفصح الأول من نيسان/ أبريل، التي تبدأ اليوم الأحد وتستمر حتى الأسبوع المقبل، وستشمل بصورة خاصة المباني الحكومية، والأماكن التاريخية والكنائس الرئيسة ومناطق المشاة المزدحمة، ومراكز التسوق والمترو والمحطات والمطارات”.