موت الرومانسية.. 35% معدل زيادة التلقيح الاصطناعي للعازبات  

كشفت إحصائيات حديثة، عن طفرة في عدد النساء اللاتي يخترن الإنجاب بمفردهن من خلال التلقيح الاصطناعي بعد فشلهن في الرومانسية.

ووفقًا للخبراء، ارتفع عدد النساء اللاتي يحاولن تكوين أسرة دون أب بنسبة الثلث خلال عامين، إذ تظهر آخر الأرقام وجود 1272 امرأة عزباء مسجلة للخضوع للإجراء دون شريك عام 2016، مقارنة بـ 942 امرأة عام 2014.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يقول الخبراء إن هؤلاء ليس بالضرورة نساء مهنيات، ولكن غالبًا ما يكن فشلن ببساطة في العثور على الشريك الصحيح.

كما تختار أعداد متزايدة من النساء تجميد بيضهن، والسبب الأكثر شيوعًا هو رغبتهن في إطالة قدرتهن الإنجابية بعد تأخر عثورهن على شريك.

وحسبما قالت هيئة الخصوبة البشرية وعلم الأجنة، ارتفع عدد العازبات المسجلات للخضوع للتلقيح الاصطناعي بنسبة 35 % خلال عامين.

وتعليقًا على أحدث الإحصائيات، قالت البروفيسورة أخصائية الخصوبة، جيتا نارجوند: “المزيد والمزيد من النساء يقررن بدء الأسرة كنساء عازبات، إمّا لأنهن لم يعثرن على شريك مناسب وإمّا يكنّ غير مستعدات لبدء عائلة”.

وأضافت: “إنهن يدركن أن ساعتهن البيولوجية تدق ولا يردن خسارة فرصة الأمومة الجينية، كما تدعم بعض الأسر الابنة ماليًا وعاطفيًا لتنجب بمفردها عندما لا يكون لديها شريك”.