وزير خارجية ألمانيا يزور إسرائيل وفلسطين الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، مساء الجمعة، أن وزير الخارجية الجديد هايكو ماس، سيقوم بزيارة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، يومي الأحد والإثنين المقبلين، في ثالث جولاته الخارجية منذ توليه منصبه.

وقالت الخارجية الألمانية في بيان: “يقوم الوزير هايكو ماس بزيارة لإسرائيل يوم الأحد المقبل”، حسب ما نقلته صحيفة “دي فيلت” الألمانية الخاصة.

وتابعت: “الزيارة تستمر حتى يوم الإثنين، وتشمل الأراضي الفلسطينية”.

وأضافت: “من المقرر أن يجري ماس محادثات سياسية مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس”.

ووفق البيان، “ستدور المحادثات حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وقضايا أخرى متعلقة بالمجتمع المدني”، دون أن تذكر تفاصيل أخرى.

وبحسب البيان، من المقرر أن يزور ماس النصب التذكاري للهولوكوست في القدس.

وتعد هذه الزيارة ثالث الجولات الخارجية لماس، الذي تولى الوزارة يوم 14 مارس/آذار الجاري خلفًا لسيغمار غابرييل.

وكانت زيارته الأولى لفرنسا في نفس يوم تنصيبه (14 مارس)، في حين كانت الثانية في 19 مارس/آذار، لبروكسل لحضور اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وأعلن ماس، في خطاب توليه منصبه الأسبوع الماضي، عزمه العمل على تحسين العلاقات الألمانية الإسرائيلية بعد التوتر الذي أصابها مؤخرًا.

وتأتي زيارة ماس لإسرائيل في ظل توتر يخيم على العلاقات بين البلدين منذ مطلع 2017، حين أرجأت المستشارة انجيلا ميركل مشاورات مع حكومة نتنياهو بسبب سياسة الاستيطان، قبل أن يرفض الأخير نفسه لقاء غابرييل أثناء زيارته لإسرائيل في أبريل/نيسان الماضي؛ بسبب لقاء الأخير ممثلي منظمات حقوقية إسرائيلية معارضة للاستيطان.

ورفضت برلين الاعتراف بخطوة الولايات المتحدة الأخيرة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدة أن مصير المدينة تحدده مفاوضات يشارك فيها طرفا الصراع، وليس مواقف أحادية.

ومؤخرًا، هاجمت إسرائيل اتفاق الائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا، الموقع بين الاتحاد المسيحي (يمين وسط) بزعامة ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط) في ٧ فبراير/شباط الماضي؛ بسبب نصه على رفض ألمانيا سياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة.