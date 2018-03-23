أسر مقاتلة فرنسية من تنظيم داعش في أفغانستان

المصدر: أ ف ب

وقعت فرنسية تقاتل في صفوف تنظيم داعش في الأسر، أثناء عملية عسكرية شمال أفغانستان، حيث ينشط مسلحون انسحبوا من سوريا والعراق، كما أعلنت، الجمعة، مصادر رسمية.

وقالت أجهزة الاستخبارات الأفغانية ومسؤولون: إن المرأة أسرت، مساء أمس الخميس، في ولاية جوزجان، معقل تنظيم داعش في شمال أفغانستان.

وذكرت القيادة الوطنية للأمن في بيان: “خلال العملية المشتركة بين (القيادة الوطنية للأمن) أجهزة الاستخبارات الأفغانية والقوات الخاصة الأفغانية، تم أسر خمسة أفغان وفرنسية يقاتلون في منطقة درزاب في ولاية (جوزجان)”.

وأكدت وزارة الدفاع وجود “متمردة بين الموقوفين”، وأضافت أن ستة مقاتلين من تنظيم داعش قُتلوا في العملية.

ولم يذكر المسؤولون الأفغان كيف حددوا جنسية المرأة، لكن أحدهم قال لفرانس برس: “إنها تتكلم الفرنسية”.