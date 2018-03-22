أمريكا توافق على صفقة محتملة لبيع صواريخ “تاو” المضادة للدبابات للسعودية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إنها وافقت على صفقة محتملة لبيع 6600 صاروخ تاو مضاد للدبابات للسعودية، بنحو 670 مليون دولار.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنها “أبلغت الكونغرس، اليوم الخميس، بالصفقة المحتملة”.

وتابعت: “هذا البيع المقترح سيدعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأهداف الأمن القومي، من خلال تحسين الأمن في دولة صديقة كانت وتظل قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط”.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من استضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض.